تشافي : برشلونة سيرتكب خطئاً تاريخياً إن لم يجدد لميسي

أكد قائد #برشلونة السابق ولاعب السد القطري حالياً، تشافي هرنانديز، أن النادي الكتالوني سيرتكب “خطئاً تاريخياً” إذا لم يجدد عقد النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي.

وخلال تصريحات تلفزيونية لإحدى برامج قناة (تي في 3) الإسبانية، قال تشافي، إن صاحب القميص رقم 10 في الفريق الكتالوني هو “اللاعب الأعظم في التاريخ”، في إشارة إلى ميسي.

وأبدى بطل العالم مع منتخب بلاده في 2010 بجنوب أفريقيا قناعته بأن ميسي سيجدد تعاقده مع البرسا، قائلاً: “أراه سعيداً وأكثر نضجاً وهادئاً أكثر من أي وقت سابق. لا أعتقد أنه سينتقل لاي فريق آخر.. البرسا يحتاج لميسي، لكن ميسي يحتاج أيضاً للبرسا”.

يذكر أن عقد “البرغوث” مع برشلونة سينتهي في 30 يونيو (حزيران) 2018.

وحول مستقبله، قال القائد السابق للبلاوغرانا إنه على الرغم من “صعوبة الأمر”، إلا أنه “يجب أن يكون مستعداً”، وإنه “لديه طموح العمل داخل برشلونة في المستقبل”.

وأقر تشافي إلى أنه يتمنى أن ينتقل نموذج ما يحدث داخل نادي بايرن ميونخ الألماني، الذي يتولى فيه اللاعبين أصحاب التاريخ الكبير مراكز مرموقة داخل النادي البافاري، إلى برشلونة.

وقال في هذا الصدد: “أتمنى أن ينتقل نموذج بايرن ميونخ لبرشلونة، وأن أصحاب القرار داخل النادي يكونوا من داخل منظومة كرة القدم”، واصفاً في الوقت ذاته مدافع الفريق، جيرارد بيكيه، بـ “الشخص الجاهز الذي يمتلك إمكانيات كبيرة لمثل هذا الأمر”.

وتابع متذكراً كلمات الأسطورة الهولندية الراحل، يوهان كرويف: “قال لي إن اللعب هو أفضل شيء، لكن بعد هذا أريد أن أكون مدرباً، لأنني أريد أن أبقى بالقرب من الملعب. لا أرى نفسي في مناصب إدارية، أريد التواجد على مقاعد البدلاء”. ( EFE )

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