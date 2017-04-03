تطوير جيل جديد من وحدات قراءة بصمة الأصابع رقمياً

طورت شركة الإلكترونيات “#ساينابتكس” المتخصصة في إنتاج وحدات الاستشعار للتعرف على بصمات الأصابع، عائلة جديدة من وحدات الاستشعار التي يمكن تركيبها تحت السطح المصنوع من الزجاج أو السيراميك أو البوليمر، ويمكن أيضاً تركيب هذه الوحدات على واجهة أو خلفية أو جانب الجهاز، كما يمكن تشكيلها على شكل مربع أو دائرة أو شكل كبسولة الدواء أو ذات شكل صغير .

وكل هذه الخصائص الجديدة لوحدات قراءة بصمات الأصابع رقمياً يمكن أن تتيح لشركات إنتاج أجهزة الهواتف الذكية إضافة وحدات قراءة بصمة الأصابع إلى أي هاتف ذكي في المستقبل، مشيراً إلى أن شركة “سامسونغ” كشفت قبل أيام عن أحدث هواتفها الذكية “غالاكسي إس 8” ذي الواجهة الأمامية الزجاجية بالكامل وهو ما دفعها إلى تركيب وحدة قراءة بصمة الأصابع في خلفية الجهاز، ربما لآن شركة “ساينابتكس” لم تكن قد كشفت عن الجيل الجديد من وحدات قراءة بصمة الأصابع.

في الوقت نفسه، فإن إعلان “ساينابتكس” الأخير يمكن أن يعني أن الهاتف “غالاكسي نوت 8” الذي تشير التوقعات إلى طرحه في وقت لاحق من العام الحالي سيحتوي على الجيل الجديد من تكنولوجيا قراءة بصمة الأصابع.

يذكر أن أجهزة أبل الذكية مثل آي فون وآي باد تستخدم تكنولوجيا مختلفة لقراءة بصمة الأصابع، حصلت عليها أبل بعد الاستحواذ على شركة “أوثينتك” التي طورت هذه التقنية المعروفة باسم “تاتش آي.دي”.

ومن المحتمل أن تقدم أبل وحدات قراءة بصمة الأصابع تحت الزجاج في أحدث أجيال هاتفها الذكي آي فون المنتظر الكشف عنه في سبتمبر (أيلول) المقبل وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لظهور هواتف آي فون إلى حيز الوجود. ( DPA )

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