توقيف عشرات الأشخاص قبيل تظاهرهم في موسكو

أعلنت الشرطة الروسية، يوم الأحد، توقيف نحو 40 شخصا من مجموعة اعتزمت التظاهر في العاصمة موسكو.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن مجموعة نظمت نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في ميدان “تريومفالنايا” بموسكو.

وأضافت أن قوات الأمن أوقفت 30 شخصا في الميدان، لعدم انصياعهم لإخطار الشرطة بضرورة تفرقهم، بدعوى الإخلال بالنظام العام.

وبالتزامن، وللسبب نفسه، أوقفت عناصر من الشرطة 10 أشخاص في ميدان مانيج بالعاصمة.

ولم تعلن السلطات الروسية عن الجهة أو الجهات التي أرادت تنظيم المظاهرة ولا مطالب هذه المجموعة.

وكانت قوات الأمن الروسية أوقفت، الأحد الماضي، أكثر من 500 شخص، بينهم المعارض الشهير أليكسي نفالني، خلال مظاهرات نظمتها المعارضة في عدة مدن، بينها موسكو وسان بطرسبرغ.

وشارك في هذه المظاهرات آلاف الأشخاص، بدعوة من المعارضة، وعلى رأسها “صندوق مكافحة الفساد” ومؤسسه ألكسي نافالني ؛ وذلك للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، ديميتري ميدفيديف؛ إثر نشر نافالني تقريرا يتهم فيه ميدفيديف بالفساد.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل نحو عام من الانتخابات الرئاسية المتوقع أن يترشح لخوضها نفالني في مواجهة الرئيس فيلاديمير بوتين حيث من المرجح أن يسعى الأخير إلى نيل ولاية رئاسية رابعة. (ANADOLU)

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