جماهير نابولي تستقبل هيغواين بصافرات الاستهجان

استقبل 50 ألف مشجع لنادي #نابولي، مهاجم فريقهم السابق و #يوفنتوس الحالي، الأرجنتيني #غونزالو_هيغواين، امس الأحد، بصفير هائل بمجرد نزوله لأرضية ملعب سان باولو، الذي استضاف لقاء الفريقين بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم و انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي.

وكانت جماهير نابولي في انتظار لحظة عودة هيغواين لملعب فريقه السابق، الذي غادره الصيف الماضي باتجاه مدينة تورينو لينضم للغريم التاريخي، يوفنتوس، لتطلق ضده تلك الصافرات وتهتف بوصفه “خائن”.

ورفع مشجعو نابولي لافتات في كل أنحاء المدينة تصف هيغواين، بالخائن والناكر للجميل.

ولعب هيغواين الملقب بـ “بيبيتا” مع نابولي لمدة ثلاثة أعوام، وكان هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي بألوان قميصه برصيد 36 هدفاً. ( EFE )

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