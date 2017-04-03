خفض عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية في البحرين

قررت محكمة التمييز البحرينية الاثنين خفض عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان من تسع الى أربع سنوات، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، في خطوة نادرة في المملكة الخليجية التي تصدر أحكاما قاسية بحق معارضيها.

وحكم على سلمان (51 عاما) في تموز/ يوليو 2015 بالسجن لاربعة أعوام بعدما دين بتهمة “التحريض” على “بغض طائفة من الناس″ و”إهانة” وزارة الداخلية، قبل ان تقرر محكمة الاستئناف في أيار/ مايو 2016 زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة “الترويج لتغيير النظام”. (AFP)

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