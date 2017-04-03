دمشق : قصف جنوني لطائرات بشار الأسد و بوتين يخلف عشرات الشهداء و الجرحى في الغوطة الشرقية ( فيديو )

قال المكتب الإغاثي الموحد في الغوطة الشرقية، إن طائرات بشار الأسد وبوتين استهدفت مدن وبلدات الغوطة الشرقية وأحياء دمشق الشرقية، بعشرات الغارات الجوية.

وأشار المكتب إلى أن حملة القصف، اليوم الاثنين، “هستيرية عشوائية غير مسبوقة” منذ فترة طويلة.

وتوزعت الغارات (حتى عصر الاثنين) على حي جوبر (40) ومنطقة المرج (7) والقابون (6) وحمورية (2) وسقبا (2) وحرستا (2) وجسرين (2) وعين ترما (1).

وأدى القصف إلى استشهاد ما لا يقل عن 8 مدنيين، وإصابة عشرات أخرين.

وفي السياق ذاته، قالت تنسيقية مدينة دوما، إن قصفاً مدفعياً وجوياً نظامياً أدى إلى استشهاد 16 شخصاً (عرف منهم: عمران حوا – زكريا البويضاني مع أمه سحر كعكة وزوجته ثريا كعكة وأولاده).

وتسبب القصف بتدمير مركزين تابعين للمكتب الإغاثي الموحد في الغوطة الشرقية.

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