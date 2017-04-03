زين الدين زيدان : إيسكو لن يرحل عن ريال مدريد

أثنى المدير الفني لـ#ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، على المباراة التي قدمها لاعب وسط الفريق إيسكو ألاركون أمام ديبورتيفو ألافيس، امس الأحد، على ملعب سانتياغو بيرنابيو، وانتهت بفوز “الملكي” 3-0، مؤكداً في الوقت ذاته على رغبته في تجديد عقده لأنه لاعب مهم داخل الفريق.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقب المباراة: “بالطبع أريد استمرار إيسكو لأنه لاعب مهم بالنسبة لنا.. وهو أيضاً لا يرغب سوى باللعب في ريال مدريد.. أنا سعيد للغاية بالمباراة التي قدمها وبهدفه، وأراه يلعب بسعادة بين الخطوط ويتحكم في نسق أداء الفريق، قدم مباراة متكاملة”.

كما أشاد زيدان بمواطنه ومهاجم الفريق كريم بنزيما، الذي افتتح باب التسجيل خلال مباراة، اليوم الأحد، وشكل خطورة كبيرة على دفاع الخصم.

وقال زيدان: “دائماً ما ينهي المواقف الصعبة بالتسجيل أو بصناعة الأهداف لزملائه”.

كما تحدث زيدان عن ارتباطات الفريق “الملكي” المتواصلة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن “كثافة اللعب لن تكون كما هي في كل مباراة.. ما زال أمامنا مباريات كثيرة والفريق به لاعبين كثر، ولهذا علينا الوضع في الاعتبار توزيع دقائق اللعب على الجميع”.

وأوضح المدرب الفرنسي: “سنعاني بالتأكيد ولن نفز بأي مباراة بسهولة.. أمامنا مباراة نهائي كل ثلاثة أيام وعلينا أن نكون جاهزين وكذلك حافزنا لمواصلة نفس النسق، وهو الأمر الأهم”.

وحول مباراة الأحد أمام ديبورتيفو ألافيس، قال: “لعبنا أمام فريق يقدم أداء جيد للغاية ويصعب عليك الأمور.. الشوط الأول كنا الأفضل وداخلنا في اللقاء بشكل جيد وسجلنا.. ولكن الثاني كان أسوأ وفقدنا السيطرة على الكرة بسهولة، هذا لا يمكن أن يحدث ولكنه طبيعي داخل أحداث المباراة ككل، ولكن تمكنا في النهاية من تسجيل ثلاثة أهداف والحفاظ على نظافة شباكنا”. ( EFE )

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