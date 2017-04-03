سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة : روسيا تحمي بشار الأسد بالرغم من كونه مجرم حرب

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إن روسيا تحمي رئيس النظام السوري بشار الأسد، بالرغم من أنه مجرم حرب، لافتة إلى أن بلادها تواصل إثارة هذا الجانب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلت بها هيلي، الأحد، في مدينة نيويورك، وتحدث خلالها عن دعم روسيا للنظام السوري وتدخلها في أوكرانيا.

وأوضحت هيلي أن بلادها توجه انتقادت لروسيا حيال ممارساتها ومواقفها في قضايا مختلفة، وعلى رأسها تدخلها في سوريا وأوكرانيا.

وأشارت في هذا الإطار إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على روسيا، في عهد رئيس البلاد السابق باراك أوباما، بسبب تدخل موسكو في الشأن الأوكراني واحتلالها شبه جزيرة القرم.

وفيما يتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعربت السفيرة الأمريكية عن رفض بلادها تدخل أي بلد في انتخابتها الداخلية.

وأضافت قائلة: “لا نعيش علاقة حب مع روسيا، وهم أيضًا يدركون أننا نستعيد قوتنا السابقة”.

وشددت على أنها قالت في مرات سابقة بأن بلادها لا تثق بروسيا. (ANADOLU)

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