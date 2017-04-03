شاب أمريكي يقدم عرض زواج ” مزيف ” ليحصل على ” تحلية مجانية ” !

لجأ شاب أمريكي إلى حيلة ذكية للحصول على طبق مجاني من الحلوى بعد تناول وجبة طعام برفقة صديقته، حيث تقدم بعرض زواج وهمي في المطعم، وحصل على مُراده بعد أن صدقه النادلون والإدارة.

بعد يوم سيء، قرر كل من كاتي ديموتروفيتش (19 عاماً) وصديقها المفضل أليكس ناغل (17 عاماً) أن يحصلا على وجبة طعام في أحد المطاعم يوم السبت الماضي وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وعندما حان موعد التحلية، قرر أليكس أن يخدع طاقم المطعم.

وتوجه أليكس إلى نادلة في المطعم، وأخبرها أنه على وشك تقديم عرض زواج، وأدى بعد ذلك التمثيلية على أكمل وجه، عندما تقدم بخاتم خطبة لصديقته على طاولة المطعم، وطلب من النادلة توثيق هذه اللحظات والتقاط الصور، بحسب موقع إليت ديلي.

ونجحت هذه الخطة، وصدق كل من كان في المطعم أن أليكس تقدم بعرض زواج فعلي من كاتي، وصفقوا لهما، والأهم من ذلك أن الشابين حصلا على وجبة حلوى مجانية.

وبعد نجاح هذه الخدعة، يخطط أليكس وكيلي لتكرارها في مطاعم أخرى، لكن يتوجب عليهم تجنب نشر المزيد من الصور على تويتر، خوفاً من افتضاح أمرهما. ويبدو أنهما قد تحولا إلى مصدر إلهام للعديد من الشبان الذين يرغبون بتناول وجبات حلوى مجانية.

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