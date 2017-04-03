الرئيسية » أهم الأخبار » شروط و ضغوط إدارة ترامب على فصائل المعارضة : الدعم مقابل قتال جبهة النصرة و تنظيم الدولة .. و إزاحة الأسد من السلطة فلا يعنيها ( فيديو )

شروط و ضغوط إدارة ترامب على فصائل المعارضة : الدعم مقابل قتال جبهة النصرة و تنظيم الدولة .. و إزاحة الأسد من السلطة فلا يعنيها ( فيديو )

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش 2 تعليقان

شروط و ضغوط إدارة ترامب على فصائل المعارضة : الدعم مقابل قتال جبهة النصرة و تنظيم الدولة .. و إزاحة الأسد من السلطة فلا يعنيها ( فيديو )

عكس السير

2 تعليقان

  1. فيصل العحمي
    أبريل 3, 2017 , 12:38 م في 12:38 م

    وهل نتوقع من امريكا خادمه اسرائيل غير ذلك-الهدف القضاء على السنه العرب لان فلسطين سنيه عربيه

    رد
  2. blacktaho
    أبريل 3, 2017 , 1:03 م في 1:03 م

    يعني يكفى هذا التصريح لينهي آمل المعارضة بانتظار حل امريكي وهم اكبر الساندين لنظام بشار الاسد ولكن بيد روسيا وايران وهم يفعلون ما يفعلون لان لديهم ضوء اخضر من هذه الادارة وإلا لو ارادت امريكا ان تنهي هذه الحرب يكفيها 24 ساعة لتقلب الطاولة على بشار وزمرته

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017