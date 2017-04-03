شروط و ضغوط إدارة ترامب على فصائل المعارضة : الدعم مقابل قتال جبهة النصرة و تنظيم الدولة .. و إزاحة الأسد من السلطة فلا يعنيها ( فيديو )
1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش
شروط و ضغوط إدارة ترامب على فصائل المعارضة : الدعم مقابل قتال جبهة النصرة و تنظيم الدولة .. و إزاحة الأسد من السلطة فلا يعنيها ( فيديو )
عكس السير
وهل نتوقع من امريكا خادمه اسرائيل غير ذلك-الهدف القضاء على السنه العرب لان فلسطين سنيه عربيه
يعني يكفى هذا التصريح لينهي آمل المعارضة بانتظار حل امريكي وهم اكبر الساندين لنظام بشار الاسد ولكن بيد روسيا وايران وهم يفعلون ما يفعلون لان لديهم ضوء اخضر من هذه الادارة وإلا لو ارادت امريكا ان تنهي هذه الحرب يكفيها 24 ساعة لتقلب الطاولة على بشار وزمرته