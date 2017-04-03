شفاينشتايغر يترك أثراً فورياً في مباراته الأولى مع شيكاغو فاير

هز الألماني #باستيان_شفاينشتايغر الشباك في مباراته الأولى مع #شيكاغو_فاير، ليتعادل فريقه الجديد 2-2 بملعبه مع مونتريال إمباكت في الدوري الأمريكي.

وترك شفاينشتايغر، وهو أحدث الأسماء الكبيرة التي تنضم للدوري الامريكي، أثراً فورياً بعدما ضرب كرة قوية برأسه في الشباك من خمسة أمتار في الدقيقة 17.

وانضم لاعب الوسط (32 عاماً) من مانشستر يونايتد الإنكليزي الأسبوع الماضي، بعدما خرج من حسابات المدرب جوزيه مورينيو.

وأثار تعاقد فرق الدوري الأمريكي مع لاعبين كبار بالقرب من نهاية مسيرتهم جدلاً، ويفضل البعض الآن التركيز على لاعبين أصغر سناً لديهم المزيد لتقديمه.

لكن فاير، الذي احتل المركز الأخير في الدوري الأمريكي في آخر موسمين، رأى أن شفاينشتايغر يلائمه بشكل جيد.

وكان شفاينشتايغر ضمن تشكيلة ألمانيا التي هزمت الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2014 في البرازيل. ( reuters )

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