صحيفة تكشف تفاصيل مشاركة القوات البريطانية في عملية السيطرة على مطار الطبقة

كشفت صحيفة “صن” البريطانية عن مشاركة القوات الجوية البريطانية الخاصة إلى جانب قوات أمريكية مع قوات سوريا الديمقراطية في عملية السيطرة على سد الفرات ومطار الطبقة في سوريا.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن القوات الجوية البريطانية الخاصة أجرت عملية ناجحة داخل الأراضي الواقعة في قبضة داعش للسيطرة على مواقع استراتيجية هامة، وهي سد الطبقة والقاعدة الجوية مطار الطبقة.

وبحسب الصحيفة، فقد أمنّت القوات البريطانية قاعدة الطبقة الجوية وسد الفرات، ويأمل القادة والمسؤولون العسكريون أن تصبح هذه المعاقل الحيوية قاعدة انطلاق لضرب داعش في الرقة.

وقال مصدر للصحيفة: “كانت هذه عملية متعمدة ومخططة جيدا لتحرير معقلين استراتيجيين”.

وقامت قوات النخبة البريطانية بعملية إنزال بالمظلات ليلا، لدراسة نقاط القوة والضعف في تلك المنطقة، إذ عاينت أهدافا للعدو لساعات قبل انضمامها إلى أكثر من 500 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، واصفة العملية بالجريئة والتي نفذتها آواخر الشهر الماضي، “لعبت القوات الخاصة دورها، وقامت بتحديد نقاط الضعف في دفاعات العدو، ما سمح لقوات الدفاع السورية بتحقيق انتصار كبير”.

ودعمت القوات البريطانية بمروحيات هجومية أمريكية وطائرات بدون طيار ومدفعيات ثقيلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العملية الأخيرة والتي سيطرت فيها على مطار الطبقة تعتبر انقلابا كبيرا وتحولا إذ أن المطار لا يبعد كثيرا عن الرقة معقل التنظيم الذي يضم نحو 4000 مقاتل. (RT)

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