في هولندا .. رافعة تتحول إلى ” فندق فخم ” !

تحولت رافعة قديمة شاهقة الارتفاع في العاصمة الهولندية #أمستردام إلى فندق فاخر يعج بالنزلاء.

وحول العديد من المهندسين الهولنديين المبدعين، رافعة قديمة يبلغ ارتفاعها 50 متراً إلى فندق يضم ثلاثة أجنحة فندقية فاخرة، وقاعة للبث التلفزيوني بالإضافة إلى حوض سبا.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن هذا الفندق الغريب الذي أطلق عليه اسم فندق فارالدا، صُمم للأشخاص الذين يحبون المغامرة ولا يخشون الأماكن المرتفعة.

يذكر بأن الرافعة كانت قد خرجت عن الخدمة منذ عدة سنوات، الأمر الذي دفع الأخصائيين إلى استغلالها لتكون معلماً سياحياً مهماً في هولندا وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ويعتبر فندق فرالادا، من أكثر الفنادق فخامة في العالم ، والأكثر ارتياداً من السياح في جميع أنحاء العالم، وخاصة الأزواج الجدد الذين يطمحون لقضاء شهر العسل بطريقة مميزة.

من الجدير بالذكر بأن الفندق يتيح لنزلائه إقامة حفلات الزفاف، ويحتوي على نادي للأعمال مخصص للشركات العالمية. وتعتبر الإقامة في هذا الفندق الأغلى في هولندا حيث تبلغ تكلفة الإقامة 514 دولار أمريكي لليلة الواحدة.

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