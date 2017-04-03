كابيلو : ديارا تسلح بـ ” سجادة الصلاة ” في فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني

كشف المدرب الإيطالي المخضرم، #فابيو_كابيلو، عن بعض الكواليس التي عاشها مع #ريال_مدريد، في الموسم الذي قاده فيه لنيل لقب الدوري الإسباني في موسم 2006-2007، بعد صراع مثير مع الغريم التقليدي #برشلونة إلى غاية الجولة الأخيرة من المسابقة.

وأبرز كابيلو الدور الكبير لبعض نجوم فريق ريال مدريد في تحقيق لقب “الليغا” لذلك الموسم ،على غرار لاعب الوسط المالي مامادو ديارا.

وقال كابيلو في تصريحات لصحيفة “آس” الإسبانية: “ديارا كان مهماً جداً في هذا الموسم، أتذكر أنه لم يلعب إلا وسجادة الصلاة معه” ، وذلك في إشارة أنّ ديارا كان يصلي في غرف تغيير الملابس قبل انطلاق المباريات أو فترة مابين الشوطين.

وأضاف المدرب الإيطالي متحدثاً عن باقي نجوم الفريق وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف : “سيرجيو راموس قدم موسماً رائعاً هو الآخر، وكانت هناك منافسة مفيدة مع روبرتو كارلوس وكان هذا الأمر إيجابياً للطرفين”.

ومن جهة أخرى، اعترف كابيلو بأنه لم يكن يثق في البداية بقدرات المهاجم الهولندي رود فان نسلتروي، حيث قال :”صراحة لم يسبق له أن أدهشني عندما كنت أشاهده يلعب لمانشستر يونايتد، لكنه فعل ذلك عندما أتيحت له الفرصة للعب معي”.

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