كاسيميرو : رفضت اللعب لإسبانيا لأجل عيون البرازيل

قال لاعب وسط #ريال_مدريد الإسباني، البرازيلي كاسيميرو إن “مدربه السابق في بورتو جولين لوبيتيغي طلب منه اللعب لـ#منتخب_إسبانيا، لكنه رفض ذلك لأنه يشعر بالانتماء للبرازيل”.

وأضاف بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “قال لي لوبيتيغي مازحاً بعد انتقالي لريال مدريد إنه يريد ضمي لمنتخب إسبانيا، لكني رفضت لأنني برازيلي بكل فخر”.

وعن مدربه الحالي زين الدين زيدان، قال: “عندما التقيته واجهت صعوبة في التأقلم لأنه مثلي الأعلى، ولطالما تابعته في صغري، لكن بعد ذلك اعتدت التعامل معه، وأشعر بسعادة كبيرة”.

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