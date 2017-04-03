كولومبيا : الشرطة تضبط أكثر من ستة أطنان من ” الكوكايين “

قال وزير الدفاع الكولومبي إن الشرطة ضبطت أكثر من ستة أطنان من الكوكايين في مدينة بارانكيلا على البحر الكاريبي.

وأضاف وزير الدفاع لويس كارلوس فيلجاس للصحفيين أن السلطات ضبطت الشحنة، ثالث أكبر شحنة في تاريخ كولومبيا، يوم الجمعة وأنها تخص عدة عصابات مخدرات.

وتقدر قيمة الشحنة بنحو 200 مليون يورو وكانت وجهتها النهائية هي إسبانيا.

وقال الوزير إن السلطات ضبطت بالفعل 103 أطنان من الكوكايين هذا العام. وكانت السلطات ضبطت العام الماضي 378.3 طن من الكوكايين العام الماضي وهو رقم قياسي. ( reuters )

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