ما حقيقة طرح عروض لإقامة قاعات سينما في السعودية ؟

نفى مديرو مجمعات تجارية في #السعودية السبت إرسال عروض لشركة بحرينية، من أجل إنشاء قاعات للسينما في المجمعات التجارية العامة بالمملكة، وذلك في أعقاب أنباء راجت عن طرح عروض لبناء دور للسينما في البلاد.

وأكد المدير التنفيذي لـ “رد سي مول” بجدة محمد علوي في تصريحات صحفية، إنه لم يرسل عرضا لشركات سينما بالخارج.

وقال علوي: “ليست لدينا أي صالات سينما مجهَّزة في مجمعنا، لأنها غير مرخَّصة حتى الآن، وفي حال توفر التراخيص سنبدأ في إنشائها”، مشيراً إلى انتظار قرار هيئة الترفيه في هذا الجانب، متوقعاً أن يأخذ الإجراء وقتاً طويلاً.

كما أوضح رجل الأعمال مساعد الحكير، أنه لم يرسل عروضاً لإنشاء دور للسينما في المجمعات التي يديرها، منبهاً إلى أنه لم يصله أي شيء بهذا الخصوص من هيئة الترفيه.

وكانت شركة البحرين للسينما أعلنت في وقت سابق تلقيها عروضا من رجال أعمال سعوديين لافتتاح قاعات للسينما بالمملكة.

ونقلت وسائل إعلام عن عصام فخرو، رئيس مجلس إدارة الشركة قوله برغبة الشركة في اقتحام السوق السعودية في حال سمحت السلطات بافتتاح دور لعرض منتوج السينما، كاشفا عن وجود تنسيق ومشاورات تُجريها الشركة حاليا مع بعض الجهات في السعودية بشأن عمل مؤسسته في المملكة مستقبلا.

وكان المفتي العام للمملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، قد أكد في تصريحات سابقة نشرت على موقعه الإلكتروني، في 19 من مارس الماضي بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز : أن “الحفلات الغنائية والسينما فساد .. والسينما قد تعرض أفلامًا ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية، فهي تعتمد على أفلام تستورد من خارج البلاد لتغير من ثقافتنا”.

إلا أن الحكومة السعودية وعدت بتغيير الواقع الثقافي من خلال مجموعة إصلاحات ضمن رؤية “المملكة 2030” التي أعلنها ولي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، العام الماضي.

يذكر أن صناعة الأفلام في السعودية قد بدأت منذ عقد من الزمن تقريبا، لكن منتجيها يلجؤون إلى عرضها في دول الخليج المجاورة، لعدم وجود دور عرض بالمملكة.

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