منظمات إنسانية تتعهد من قطر بتقديم 260 مليون دولار كمساعدات لسوريا

تعهدت منظمات تقديم أكثر من 260 مليون دولار كمساعدات إنسانية لسوريا إثر اجتماع في الدوحة الأحد ضم الأمم المتحدة و25 منظمة غير حكومية من المنطقة.

وأفادت وسائل الإعلام القطرية الرسمية أن قيمة التعهدات بلغت تحديدا 262 مليون دولار وجاءت من مشاركين في الاجتماع التشاوري للمنظمات الإنسانية غير الحكومية لدعم الاستجابة الإنسانية لسوريا الذي عقد قبل مؤتمر للاتحاد الأوروبي حول سوريا يستمر يومين الأسبوع المقبل في بروكسل.

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وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية أحمد بن محمد المريخي أمام المجتمعين أن سوريا تواجه أزمة إنسانية كبرى تتطلب جمع مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار للسنة الحالية، مشيرا إلى أن “الصراع في سوريا خلف حتى الآن 13,5 مليون شخص هم بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية فيما أجبر 4,8 ملايين شخص على الفرار من ديارهم بحثا عن ملجأ في البلدان المجاورة” بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وبين المنظمات المشاركة في المؤتمر الهلال الاحمر القطري ومنظمات إنسانية عدة من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وتركيا ولبنان بحضور ممثلين للأمم المتحدة، فيما يتوقع أن يضم مؤتمر بروكسل الأسبوع المقبل ممثلين لأكثر من 70 دولة ومنظمة دولية. (AFP)

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