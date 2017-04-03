منظومة ” مقلاع داوود ” الصاورخية الإسرائيلية تدخل الخدمة

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، منظومة الدفاع الجوي الصاروخي “مقلاع داوود”، التي أعلنت إسرائيل جهوزيتها صباح أمس.

وقال نتنياهو خلال حفل الافتتاح الذي عقد في قاعدة “خاتسور” الجوية القريبة من مدينة القدس: “من يريد أن يضربنا، سيُضرب، من يهدد وجودنا، يعرّض نفسه لخطر وجودي”، بحسب ما نقل بيان صادر عن مكتبه، اطلعت عليه الأناضول.

وأضاف أن “هذه المنظومة تعترض الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى، وتم تطويرها بالشراكة بين الصناعات الحربية الإسرائيلية والأمريكية”.

وحضر الحفل وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ورئيس وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية الأدميرال جيمس سيرينغ، وضباط عسكريون إسرائيليون كبار.

وموجهًا حديثه للولايات المتحدة، قال نتنياهو: “تتعامل دولتنا مع تهديدات تصبح أكثر تعقيدا، ولكننا أبدينا مرة تلو الأخرى قدرتنا معا على التعامل مع تلك التحديات بشكل أفضل من تعامل كل طرف معها بشكل انفرادي”.

وتابع: “نضيف اليوم عنصرا ملموسا إلى قوة دولة إسرائيل، منظومة (مقلاع داوود) التي تسمى أيضا منظومة (العصا السحرية)، تنضم إلى تطويرات تكنولوجية سابقة مثل (القبة الحديدية) ومنظومة (السهم)”.

وأشار الجيش الإسرائيلي في تصريح مكتوب وصل وكالة الأناضول أواسط الشهر الماضي إلى أن “منظومة مقلاع داود قادرة على اعتراض صواريخ تطلق على إسرائيل من دول عدوة مثل إيران وسوريا”. (ANADOLU)

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