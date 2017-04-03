مورينيو يتصدر قائمة المدربين الأكثر إنفاقاً على التعاقدات

تصدر البرتغالي #جوزيه_مورينيو المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد ترتيب المدربين الأكثر إنفاقاً على التعاقدات في #الدوري_الإنكليزي الممتاز في السنوت العشر الأخيرة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا صن ” البريطانية.

وانفق مورينيو ما يصل إلى 473 مليون جنيه إسترليني، أبان فترة إشرافه على تدريب نادي تشيلسي ( من عام 2004 إلى 2007 ) و ( من عام 2013 وحتى عام 2015 ) وبعد توليه تدريب نادي مانشستر يونايتد، وذلك في إطار تعزيز صفوف “البلوز” و ” الشياطين الحمر” .

ورغم انه الأول في الإنفاق إلا انه لم يكسب من مبارياته سوى 54% ، يعدما توج بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات مع نادي تشيلسي ، ولكنه فشل فشلاً ذريعًا على الصعيد القاري .

وكان مورينيو قد اتهم من قبل منافسيه بأنه يلجأ إلى البذخ في سوق الانتقالات، لجلب أفضل الأسماء وحرمان الأندية المنافسة منها لأنه غير قادر على الصعود للمنصات بدون هذه الأسماء، حيث كانت أغلى صفقة ابرمها مورينيو هي صفقة الفرنسي بول بوغبا لقاء 89 مليون باوند إسترليني في الصيف المنصرم.

وحل ثانياً في القائمة الفرنسي أرسين فينغر المدير الفني لنادي أرسنال بعدما انفق 457 مليون باوند إسترليني منذ عام 1996 ، محققاً نسبة فوز بلغت 56% ، حيث لم ينل لقب “البريميرليغ” سوى ثلاث مرات فقط خلال 21 عاماً.

ولم يكن حلول فينغر ثانياً في هذا الترتيب بسبب سخائه ، بل لأنه المدرب الأقدم دخولاً في سوق الانتقالات ، إذ لطالما اتهمته أن جماهير “المدفعجية” بالبخل عندما يتعلق الأمر بالتعاقدات من خلال تركيزه على الأسماء المغمورة، إذ يعتبر التعاقد مع الألماني مسعود اوزيل أغلى صفقاته في صيف عام 2013 عندما دفع لإتمامها 42 مليون باوند.

وجاء ثالثاً التشيلي مانويل بيليغريني رغم انه لم يمكث في الدوري الإنكليزي سوى 4 أعوام فقط، حيث انفق 353 مليون جنيه إسترليني أبان توليه رئاسة الجهاز الفني لنادي مانشستر سيتي ، ساهمت في تتويجه بلقب الدوري في عام 2014 محققًا نسبة انتصارات بلغت 61% وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، فضلاً عن قيادته لـ “السيتزن” لبلوغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه بعام 2016.

وكان انتداب المايسترو البلجيكي كيفين دي بروين في صيف عام 2015 هو أغلى انتداب بـ 54 مليون جنيه.

و جاء رابعاً الإيرلندي بريندان رودجرز المدير الفني الأسبق لناديي سوانزي سيتي وليفربول، بإنفاق بلغ 351 مليون باوند إسترليني دون أن يحقق لـ” الريدز” لقب الدوري، حتى أن العديد من انتداباته كانت فاشلة بدليل انه لم يحقق سوى ما نسبته 45% من الانتصارات ، فيما جاءت اغلب إنفاقته لتعزيز صفوف “الليفر” بصفقات، كان أغلاها التعاقد مع البلجيكي كريستيان بنتيكي لقاء 32 مليون جنيه إسترليني.

وفي المركز الخامس حل الويلزي مارك هيوز الذي تولى تدريب نادي مانشستر سيتي سابقاً ونادي ستوك سيتي حالياً ، إذ انفق 338 مليون باوند محققًا نسبة فوز متواضعة بلغت 36% .

وكان هيوز على رأس الإدارة الفنية لـ”السيتي” خلال مرحلة التحول التاريخي الذي عرفه النادي بانتقال ملكيته للإماراتيين في عام 2008 ، وما تبع هذه المرحلة من صفقات كبيرة، كان أغلاها التعاقد مع البرازيلي روبينهو مقابل 32 مليون جنيه إسترليني .

وحل سادسًا أسطورة نادي مانشستر يونايتد وإيقونة الدوري الإنكليزي الممتاز ، المدرب الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون الذي انفق لدعم صفوف “الشياطين الحمر” ما يصل إلى 292 مليون باوند إسترليني، رغم انه مكث في منصبه 21 عاماً ، وهو مبلغ متواضع بالنظر إلى الانجازات الكبيرة التي حققها الفريق بفضل انتداباته وبالمقارنة مع ما حققه بقية المدربين، حيث كان أغلى انتداب قام به السير لم تتجاوز قيمته 26 مليون باوند، وذلك بتعاقده مع البرازيلي أندرسون أوليفيرا .

وبفضل تلك الانتدابات التي أوصى بها فيرغسون ، نجح اليونايتد في إحراز لقب الدوري 13 مرة ، بالإضافة إلى نيله لقب دوري أبطال أوروبا مرتين ، وألقابًا أخرى كثيرة، والتي بفضلها حقق الفريق أعلى نسبة فوز بعدما بلغت 70%.

وفي المركز السابع تواجد الهولندي لويس فان غال رغم انه لم يمكث في الدوري الإنكليزي سوى موسمين فقط كمدرب لنادي مانشستر يونايتد ( من عام 2014 وحتى عام 2016) انفق خلالهما 290 مليون باوند، أي نفس القيمة التي أنفقها فيرغوسن خلال 21 عاماً ، إلا انه على الرغم من ذلك لم يتوّج إلا بكأس الاتحاد فقط محققًا نسبة فوز بلغت 51%، إذ تعتبر صفقة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الفاشلة أغلى انتداب لفان غال ، والتي بلغت قيمتها 60 مليون باوند.

وجاء في المركز الثامن الإيطالي روبرتو مانشيني رغم انه هو الآخر لم يمكث طويلاً في الملاعب الإنكليزية ، بعدما تولى تدريب مانشستر سيتي لأربعة مواسم، كانت كافية لإنفاق 267 مليون جنيه في سوق الانتقالات، ليحقق نسبة فوز بلغت 61%، بعدما قاد “السيتزن” لإحراز لقب الدوري للمرة الاولى في تاريخه في عام 2012 ، فيما كانت أغلى انتداباته التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرجيو اغويرو لقاء 35 مليون باوند.

وحل تاسعاً البرتغالي أندريه فياش بواش الذي درب ناديي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في الدوري الممتاز، إذ دفع الناديان لأجل طلباته ما يصل إلى 253 مليون جنيه من أجل إبرام صفقات لدعم صفوف الفريق، إلا ان غالبية هذه الصفقات لم تعرف النجاح، خاصة تلك التي ابرمها بفضل عائدات انتقال الويلزي غاريث بيل إلى ريال مدريد صيف عام 2013 مقابل 86 مليون باوند.

وكان أغلى انتداب لبواش، كان بتعاقد نادي توتنهام مع الأرجنتيني إيريك لاميلا من نادي روما الإيطالي نظير 30 مليون جنيه ، حيث لم يحقق المدرب البرتغالي في تجربتيه سوى 51.5% من الانتصارات.

وجاء عاشراً الويلزي توني بوليس المدير الفني الحالي لنادي ويست بروميتش ألبيون والسابق لناديي ستوك سيتي وكريستال بالاس بإنفاق بلغ 209 ملايين باوند إسترليني محققًا نسبة فوز ضعيفة بلغت 33% فقك ، حيث يعتبر التعاقد مع البلجيكي ناصر شاذلي أغلى انتداباته، بعدما بلغت قيمة الصفقة 13 مليون جنيه.

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