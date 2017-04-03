” نينتيندو ” تقدم جيلاً جديداً ثلاثي الأبعاد من شخصية ” ماريو “

طورت شركة ألعاب الكمبيوتر اليابانية “#نينتيندو” جيلاً جديداً من شخصية ألعاب الكمبيوتر الشهيرة “ماريو” ثلاثي الأبعاد باسم “ماريو سبورتس: سوبر ستارز”.

وفي اللعبة الجديدة سيحاول “السباك الإيطالي ماريو” ممارسة رياضات الجولف أو كرة القدم أو التنس أو الفروسية أو البيسبول برفقة أصدقائه أو منافسيه مثل “يوشي” و”الأميرة بيتش” و”بوزر”.

وكما هو معتاد في ألعاب “ماريو”، فإن الألوان الزاهية ودرجة الوضوح العالية جزء من المتعة التي توفرها لعبة “ماريو سبورتس” للمستخدمين.

وتحتوي اللعبة على عدد من البطولات الرياضية، التي يتنافس فيها اللاعبون من أجل الوصول إلى القمة. وفي حالة ممارسة لعبة متعددة اللاعبين مثل كرة القدم والبيسبول أو التنس الزوجي، والتي يمكن ممارستها مع لاعبين آخرين عبر شبكة الإنترنت أو عبر الشبكة الداخلية، فإنه يمكن اشتراك حتى 8 لاعبين مقسمين على فريقين، في المباراة الواحدة.

كما تدعم لعبة “ماريو سبورتس” شخصيات “اميبو” الشهيرة التي طورتها “نينتيندو” والتي تحسن قدرات الأبطال الرياضيين والتي يمكن استخدامها أيضا في المباريات المصغرة. ويتم الحصول على شخصيات “أميبو” مقابل مبلغ مالي إضافي إلى جانب سعر لعبة “ماريو سبورتس” الذي يبلغ حوالي 40 دولاراً.

من ناحية أخرى طورت “نينتيندو” جيلاً جديداً من لعبتها العسكرية الشهيرة “شعار أبطال النار” (فاير إمبليم هيروس” للأجهزة المحمولة. في هذه اللعبة التي تجري في ميادين تشبه لوحة الشطرنج، يشكل اللاعبون مجموعات من المقاتلين ضد بعضهم البعض. وينجح هجوم أي مجموعة باستخدام الاستراتيجية الصحيحة، وتتعلم الشخصيات المزيد من التكتيكات مع اكتسابها الخبرات الإضافية.

ويمكن الحصول على هذه اللعبة مجاناً عبر متاجر التطبيقات للأجهزة التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.إس وأندرويد. ( DPA )

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