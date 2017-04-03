وفد أولمبي يهبط بالخطأ في كوريا الشمالية بدلاً من الجنوبية !

هبطت رحلة تابعة للطيران العارض (شارتر)، على متنها وفد لأحد الرعاة الأولمبيين، بالخطأ في العاصمة الكورية الشمالية #بيونغ_يانغ، بدلاً من مدينة #بيونغ_تشانغ الكورية الجنوبية، التي ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018.

وبحسب ما ذكرته بوابة “Around the rings” المتخصصة في أخبار الأولمبياد ، اعتقد ربان الطائرة أنه أدخل إحداثيات مطار بيونغ تشانغ قبل إقلاع الطائرة الصغيرة من بكين وعلى متنها 8 ركاب.

وبشكل غير متوقع، سمحت الملاحة الجوية الكورية الشمالية بهبوط الطائرة، التي تم إرسالها على الفور إلى منطقة بعيدة عن المدرج.

ويشار إلى أن كوريا الشمالية التي تعتبر في حالة حرب مع جارتها الجنوبية، تعد واحدة من بلدان العالم الأكثر صعوبة في الدخول.

وعلى الفور، فتش الجيش الكوري الشمالي الطائرة لنحو 15 دقيقة، واستمع لتفسيرات واعتذارات الربان، وفقاً لما أوضحه أحد ركاب الطائرة إلى الموقع الإلكتروني المذكور.

وفي النهاية سمحت السلطات بإقلاع الطائرة التي وصلت سالمة لاحقاً إلى بيونغ تشانغ، التي تقع على بعد نحو 400 كلم جنوب شرق بيونغ يانغ.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية قررت في يناير (كانون الثاني) 2016 ، كتابة حرف “c” بشكل كبير في اسم المدينة الكورية الجنوبية (PyeongChang) لتجنب الخلط بينها والعاصمة الكورية الشمالية (Pyongyang)ا. ( EFE )

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