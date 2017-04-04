أردوغان : نرفض بشكل قاطع المزاعم القائلة إن كركوك كردية

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الثلاثاء القادة الأكراد العراقيين إلى إزالة علم كردستان عن المباني الحكومية في كركوك شمال العراق تحت طائلة تهديد العلاقات مع انقرة.

وقال اردوغان في خطاب نقله التلفزيون “ليعلم أصحاب هذا العلم بأنهم يمارسون الانفصال (…) أقول لحكومة كردستان العراق: عودوا عن هذا الخطأ بلا تأخير”.

أضاف “أزيلوا هذه الأعلام، وواصلوا طريقكم تحت علم العراق الوطني وحده، وإلا، فعذرا ستجبرون على العودة عنه”.

وكرر الرئيس التركي أن بلاده “ترفض بشكل قاطع المزاعم القائلة ان كركوك كردية”، ووجه انذارا شديدا للقادة الاكراد العراقيين قائلا “حاليا علاقاتنا جيدة، فلا تخلوا بها”.

والثلاثاء الفائت، تبنى مجلس محافظة كركوك اقتراح رفع علم كردستان الى جانب علم العراق على المباني الحكومية في المدينة، الذي تقدم به محافظ المدينة نجم الدين كريم وسط مقاطعة الاعضاء العرب والتركمان.

وفي اليوم التالي دانت الحكومة التركية هذا القرار محذرة من اتخاذ “اجراءات أحادية الجانب”.

ويسعى الاكراد الى ضم منطقة كركوك المتنازع عليها بين بغداد واربيل الى اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

ورغم أن محافظة كركوك الغنية بالنفط خارج اقليم كردستان، إلا أن الاتحاد الوطني الكردستاني يسيطر على معظم أراضيها منذ اندحار القوات الاتحادية اثر هجوم تنظيم الدولة الاسلامية على المحافظة العام 2014.

يشار الى أن نصف آبار النفط الواقعة في شمال المحافظة تقع تحت سيطرة الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني وذلك منذ اجتياح الجهاديين لمناطق في شمال وغرب البلاد. (AFP)

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