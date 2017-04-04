أردوغان : نستعد للانقضاض على باقي المنظمات الإرهابية في شمالي سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تجري تحضيراتها لتنفيذ عمليات أخرى في سوريا ضد “المنظمات الإرهابية”.

جاء ذلك في كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشاريع الخدمية، في ولاية طرابزون، شمالي البلاد.

وأوضح أردوغان، أنه “مع تطهير مدينة الباب (بريف حلب السورية) من العناصر الإرهابية، انتهت المرحلة الأولى من عملية درع الفرات، لكن ستكون هناك عمليات لاحقاً”.

وشدّد أن “تركيا تستعد للانقضاض على باقي المنظمات الإرهابية في المناطق الأخرى شمالي سوريا”.

ولفت أردوغان، إلى أن “العمليات الجديدة ستحمل أسماء أخرى، ومفاجآت لكافة المنظمات الإرهابية، بي كا كا، وي ب ك، وداعش، وغولن، وأن الأشهر القادمة ستكون ربيعًا لتركيا وشعبها، وشتاءً أسودا للإرهابيين”. (ANADOLU)

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