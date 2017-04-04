أمريكا تواصل تصعيدها اللفظي ضد بشار الأسد .. هيلي : هو مجرم حرب و شعبه لا يريده في السلطة و لا في أي انتخابات مقبلة

اعتبرت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي الاثنين أن الرئيس السوري بشار الأسد “مجرم حرب” وأن شعبه لا يريده في السلطة ولا يريده حتى أن يترشح في أي انتخابات مقبلة.

وقالت هيلي خلال مؤتمر صحفي إن الاسد “يعرقل السلام منذ أمد بعيد” والطريقة التي يعامل بها السوريين “مقززة”.

وردا على سؤال بشأن ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الخميس من أن مصير الأسد “يقرره الشعب السوري” وما إذا كان هذا التصريح يعني أن واشنطن تعتبر أن بإمكان الرئيس السوري الترشح في أي انتخابات مقبلة، أجابت هيلي “كلا، هذا لا يعني أن الولايات المتحدة ستقبل بذلك”.

وأضافت “لا نظن أن الشعب يريد الأسد بعد الآن. نحن لا نظن أنه سيصبح شخصا سيريده الناس”.

وأضافت هيلي “نحن مستمرون في إدانتنا الشديدة لما يفعله الأسد وما فعله ونحن ما زلنا نرصد بشكل مباشر أفعاله”.

وإذ عبرت السفيرة الأمريكية عن قلق بلادها من الدعم الذي تقدمه روسيا وإيران للأسد، أضافت “لكننا أرسينا قواعد جديدة” في مفاوضات جنيف.

وكانت هيلي أعلنت الخميس أن بلادها لا تعتبر رحيل الأسد عن السلطة أولوية لإنهاء الحرب في سوريا، وقالت يومها للصحفيين أن “المرء يختار المعركة التي يريد خوضها .. وعندما ننظر إلى هذا الأمر نجد أنه يتعلق بتغيير الأولويات، وأولويتنا لم تعد التركيز على إخراج الأسد” من السلطة.

وأضافت “لا يمكننا أن نركز بالضرورة على الأسد كما كانت الإدارة السابقة تفعل. هل نعتقد أنه يشكل عائقا؟ نعم. هل سنجلس ونركز على الإطاحة به؟ كلا”، ثم قالت في تصريح آخر “بشار الأسد دائماً أولوية، هو مجرم حرب، ارتكب فظائع بحق شعبه”. (AFP)

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