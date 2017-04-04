أوباميانغ يواجه غرامة مالية بسبب ارتداء ” قناع الجلاد “

يمكن أن يواجه مهاجم فريق #بوروسيا_دورتموند الألماني لكرة القدم، بيير-إيمريك أوباميانغ، إجراءات تأديبية من ناديه بعدما ارتدى قناعاً خلال احتفاله بهدف فيما اعتبر بمثابة حيلة للدعاية للشركة التي ترعاه.

وذكرت تقارير نشرتها وسائل الاعلام الألمانية إن المهاجم قد يتعرض لغرامة مالية من قبل نادي دورتموند.

وتلقى أوباميانغ البطاقة الصفراء خلال احتفاله بالهدف الذي أحرزه في مرمى شالكه، في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، وانتهت بالتعادل 1-1، ولن يواجه أي عقوبات أخرى من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم، وفقاً لما قاله المتحدث الرسمي.

وارتدى أوباميانغ قناع “الجلاد المقنع” على وجهه، فيما يرى إنه حيلة للدعاية لشركة “نايكي” الخاصة التي ترعاه.

وأنكر اللاعب بعدها أن يكون لها أي صلة بالشركة الراعية. ( DPA )

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