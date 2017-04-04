إنريكي بعد الفوز بغياب ميسي : الألقاب تتحقق بكل اللاعبين

أبدى مدرب #برشلونة لويس إنريكي تقديره لعمق تشكيلته بعد فوز فريقه 4-1 في غرناطة الأحد الماضي ، في غياب #ليونيل_ميسي متصدر قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بسبب الإيقاف ليظل في مطاردة ريال مدريد المتصدر.

و أراح المدرب قلبي الدفاع جيرار بيكيه وصامويل أومتيتي وبدأ المباراة بدون القائد أندريس إنييستا، لكن برشلونة حصد النقاط الثلاث بفضل أداء رائع من لويس سواريز وعرض مثير للإعجاب من المهاجم الذي لا يلعب كثيراً باكو ألكاسير.

وأبلغ لويس إنريكي الصحافيين: “نود بالتأكيد أن يكون كل اللاعبين متاحين طيلة الوقت، لكن من الرائع أن تنجح في تعويض الغائبين بهذه النوعية من التشكيلة التي نملكها.. لأن الألقاب تتحقق بكل اللاعبين”.

وأضاف: “هذه المباريات بعد فترة التوقف الدولي استثنائية دائماً وأصعب قليلاً، لكننا قدمنا أداء صلباً من البداية، المباراة تعقدت بعد تعادلهم من الفرصة الوحيدة لهم في المباراة لكننا نجحنا في قلب الأمور سريعاً وحققنا نتيجة أعتقد أنها عادلة”.

واشترك ألكاسير مبكراً بعد خروج رافينيا بسبب إصابة في الركبة، وأعاد مهاجم فالنسيا السابق التقدم لبرشلونة في الشوط الثاني ومرر إلى نيمار ليكمل النتيجة محرزاً هدفه 100 مع النادي الكاتالوني.

وتابع مدرب برشلونة: “أنا سعيد للغاية بما قدمه باكو.. يجب أن تشيد بسلوكه طيلة الموسم لأنه كان في خدمة الفريق دائماً، كان رائعاً وشارك في هدفين من الأهداف الأربعة كما سجل واحداً وشكل خطورة دائمة على غرناطة”.

ويتأخر برشلونة بنقطتين وراء ريال لكن بوسعه التفوق على منافسه التقليدي عندما يزور إستاد سانتياغو برنابيو يوم 23 أبريل (نيسان)، وتتبقى لفريق المدرب زين الدين زيدان مباراة مؤجلة. ( reuters )

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