الامم المتحدة تريد “تحديدا واضحا” للمسؤولين عن الهجوم “الكيميائي” في سوريا، بحسب دي ميستورا (AFP) 2 ساعتين مضت ورد الآن تعليق واحد عكس السير قيم الخبر شاركها Facebook Twitter Google +
يا اولاد ستين الف صرماية عتيقة . لا زلتم الى الان تمارسون سياسة دفن الرأس في المجاري . من ست سنوات والعصابة تقصف بالكيماوي وتحققتم آلاف المرات فالقاتل معروف والضحية معروفة ولا زلتم الى هذه اللحظة تمارسون التضليل والكذب سياسة التسويف والكذب أصبحت مكشوفة لنا والمجتمع الدولي. هو شريك قذر بالمجازر التي تقوم بها العصابة العلوية البوتينية .