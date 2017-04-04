البيت الأبيض ينشر الصورة الرسمية الأولى لـ ” السيدة الأولى “

أصدر البيت الأبيض الأمريكي، الاثنين، أول صورة رسمية للسيدة الأولى ميلانيا ترامب.

وتظهر الصورة، التي التقطت في البيت الأبيض، عارضة الأزياء السابقة وهي ترتدي سترة سوداء وقد عقدت ذراعيها أمام نافذة.

وقالت ميلانيا فى بيان صحفي للبيت الأبيض: “يشرفني أن أشغل دور السيدة الأولى، وأتطلع إلى العمل نيابة عن الشعب الأمريكي خلال السنوات القادمة”.

كما تم نشر الصورة عبر تغريدة على حساب ميلانيا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الذي يحمل اسم “فلوتس″ اختصارا للقب السيدة الأولى للولايات المتحدة.

ووفقا لملف سيرتها الذاتية على موقع البيت الأبيض، فسوف تكرس ميلانيا وقتها كسيدة أولى على مكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، فضلا عن اهتمامها بقضايا المرأة والطفل.

وفي آذار/ مارس الماضي، شاركت ميلانيا في عدة مناسبات احتفت بالمرأة، بما في ذلك حضور لجنة معنية بتمكين المرأة، وقدمت جوائز نسائية دولية في وزارة الخارجية وتحدثت في مأدبة غداء للنساء في البيت الأبيض.

وفى إحدى المناسبات، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى نسب الشعبية العالية في الاستطلاعات للسيدة الأولى، قائلا إنها يجب أن “تعطينا السر”. (DPA)

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