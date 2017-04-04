القوات الأمريكية توسع قاعدتها العسكرية و مدرجها الجوي في عين العرب كوباني

وسعت القوات الامريكية مدرجا جويا في شمال سوريا لاستقبال طائرات شحن عسكرية من طراز سي-17 اكبر سعة، على ما افاد الثلاثاء مصدر عسكري أمريكي.

وقال المتحدث باسم قيادة القوات الامريكية في الشرق الاوسط (سنتكوم) الكولونيل جون توماس ان المدرج الواقع قرب كوباني استخدمته طائرة سي-17 للمرة الأولى “في كانون الاول/ديسمبر”، مؤكدا معلومات نشرتها الصحيفة العسكرية “ستارز اند سترايبس″.

والقدرة على استقبال طائرات الشحن بشكل كبير تعزز إمكانات الاميركيين لنقل الاسلحة والتجهيزات في سوريا، وسط استعدادات للهجوم على معقل تنظيم الدولة الاسلامية في الرقة.

وتملك طائرات سي-17 سعة تفوق بثلاثة اضعاف قدرة طائرات سي-130 التي كانت وحدها قادرة على استخدام المدرج.

وقال توماس ان سي-17 “قادرة على نقل جميع الاليات الصغيرة المصفحة (…) التي بات استخدامها مسموحا به في سوريا”، مضيفا ان القاعدة قرب كوباني “مركز لوجستي مهم جدا” في الهجوم على الرقة.

في الأسابيع الاخيرة عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في سوريا، ونشرت مؤخرا حوالى 400 عنصر إضافة الى 500 جندي في القوات الخاصة التي تقدم المشورة والدعم لفصائل محلية تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية.

ويشمل التعزيز الاضافي عناصر من وحدة مدفعية في البحرية الاميركية تم نشرهم قرب الرقة مع مدافع 155 ملم. (AFP)

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