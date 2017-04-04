بالفيديو .. امرأة كينية و عشيقها يلتصقان ببعضهما أثناء ممارسة الجنس !

تعرضت امرأة كينية و عشيقها لفضيحة كبيرة حينما التصق عضوه الذكري بداخلها أثناء ممارسة الجنس، حيث تم نقلهما على نقالة خلال الشوارع المزدحمة في طريقهما للحصول على المساعدة الطبية.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو يظهر العشيقان بينما ما زالا عالقين معًا، حيث يجري نقلهما على نقالة خشبية بطول الشارع.

وتظهر في مقطع الفيديو الذي تم تصويره في مكان ما في كينيا المرأة وهي تغطي وجهها بملاءة السرير أثناء حملها على النقالة، في حين ينظر عشيقها ببساطة حوله في الحشد.

وكان الصديقان يمارسان الجنس في فندق يحمل اسم إكسبلور إن، عندما وجد الرجل أنه لا يستطيع الانفصال عن فرج عشيقته المتزوجة ، وشعرت المرأة بألم شديد بسبب الحالة المفاجئة، وعندها صاحا طلبًا للمساعدة.

وإثر صراخهما، جاء بعض نزلاء الفندق لمساعدتهما، إلا أن طريق الخروج الوحيد لنقلهما إلى المستشفى كان بالسير عبر عرض الشارع بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز ، الأمر الذي سرعان ما اجتذب حشدًا كبيرًا، حيث قام أحدهم بتصويرهما ونشر الفيديو على الإنترنت.

وتكهنت وسائل الإعلام الكينية بأن زوج المرأة المخدوع استخدم مادة مصممة لضبط الزوجات الزانيات، في إشارة إلى أعمال سحر مشهورة بالبلدان أفريقية.

وربما تكون حالة المرأة ناجمة عن عقد المهبل وتشنج العضلات غير الطوعي، والتي يمكن أن تحدث بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك المسالك البولية أو عدوى الخميرة المهبلية، فضلاً عن عدد من العوامل النفسية الأخرى.

وحتى الآن، لا توجد معلومات عن العلاج الذي تلقاه الإثنان، كما لم يكشف النقاب عن اسم العشيقين في وسائل الإعلام الكينية.

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