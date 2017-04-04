بالفيديو .. متسابق يواصل الانطلاق بدراجة بخارية مشتعلة !

اشتعلت النيران في سائق #دراجات_بخارية إسباني أثناء مشاركته في سباق دولي، ولكنه نجا بحياته وأصيب بحروق محدودة.

وشوهد المتسابق خافيير فوريس، 31 عاما، والنيران مشتعلة بدراجته وتكاد تمسك بتلابيبه أثناء مشاركته في بطولة العالم للدراجات البخارية، ولكنه أصر على مواصلة الانطلاق بالدراجة المشتعلة لمدة تصل إلى 10 ثوان.

وظل المتسابق على دراجته في سلوك غريب، إلى أن أرغمته ألسنة النيران التي طالت جسده على التخلي عنها في النهاية وطرحها أرضاً، وفر بعيداً إلى موقع آمن وفق ما نقلت قناة العربية ، وتمكن المتسابق من النجاة، ولكنه تعرض لحروق سيئة في الرقبة وأماكن أخرى، فيما أتت النيران على الدراجة البخارية.

ويشهد هذا النوع من السباقات مخاطر كثيرة من جراء السرعة الهائلة التي ينطلق بها المتسابقون في المضمار.

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