بالفيديو .. ” مشعوذ ” يطير و يرتفع داخل غرفة !

أظهر فيديو متناقل عبر الوسائط الاجتماعية ، رجلا وهو يعلق نفسه في الهواء داخل غرفة، ويرتفع حوالي متر ونصف المتر من سجادة ملونة، حاملاً عصا بيده اليسرى.

وبدا الرجل “المشعوذ” مرتدياً جلباباً وعمامة تنتهي بطاقية حمراء متمددة بوضوح، ونظارة سوداء، ويبدو بسحنة إفريقية، غير أنه لم يتم التأكد من مكان التقاط الفيديو ولا هوية الرجل أو جنسيته ولا تاريخ المشهد.

ويتلو الرجل الذي وصفه بعض الناس بـ “الساحر”، آيات من القرآن، بصوت واضح، يعقبها بأدعية وفق ما اوردت قناة العربية ، وتظهر في الفيديو بجوار الرجل على الأرض معدات عمله، من بخور و أحجبة وأشياء غير مفهومة، ما يستخدم في الشعوذة والدجل الذي يعتقد به كثير من الناس.

ويستغل الكثير من المشعوذين والسحرة بسطاء الناس، في ترويج قدراتهم المزعومة على شفاء الأمراض أو استخراج السحر وغيرها من الأمور، بهدف الحصول على المال مقابل ذلك ، وتتدلى مسبحة الرجل كبيرة الحجم من يده اليمنى أثناء تحرك اللقطات في الفيديو مستديرة، من ناحية أخرى.

وفي حين اعتبر بعض من شاهدوا الفيديو أنه حقيقي وأن بعض السحرة لهم قدرات كهذه، قال آخرون إن الفيديو صُوّر بتلاعب بصري لأهداف دعائية تتعلق بترويج عمل أمثال هؤلاء الناس.

وينتهي الفيديو بالدعاء حيث يظهر الرجل ووراءه نافذة زجاجية بلا ستائر، ومعدات عمله تبدو أمامه واضحة ، وتنتشر من فترة لأخرى مثل هذه الأشرطة والفيديوهات في الوسائط المختلفة، وسط تصديق كثيرين ممن يعتقدون بالأوهام.

عكس السير