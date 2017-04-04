باوزا : لن أعترض على إقالتي من تدريب الأرجنتين

اعترف المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، #إدغاردو_باوزا، أنه هناك احتمالات من الإدارة الجديدة لاتحاد الكرة الأرجنتيني بإقالته من منصبه، مشيراً إلى أنه لن يبدي أي اعتراض في حال وقوع هذا الأمر.

وقال باوزا، في تصريحات لوسائل الإعلام الأرجنتينية: “إذا قال لي المسؤولون أنهم يرغبون في التغيير، فيمكننا أن نتحدث، سيتحدثون عن مبرراتهم وسأتحدث عن مبرراتي”.

وكشف باوزا أنه حتى هذه اللحظة لم يتصل به أي مسؤول ليكذب أو يؤكد الشائعات الدائرة حول إمكانية إقالته من منصبه.

وتابع باوزا قائلاً: “كل ما أرغب فيه هو أن تتقدم الأرجنتين بشكل جيد، لكنني لا أزال أعتقد أنه بإمكاننا أن نخرج أبطالاً، الأرجنتين ستتأهل إلى المونديال بكل تأكيد”.

وسقطت الأرجنتين الثلاثاء الماضي 0-2 أمام بوليفيا، لتتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 برصيد 22 نقطة.

ويعتبر خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية الإسباني، أقرب المرشحين لخلافة باوزا بالنسبة لوسائل الإعلام الأرجنتينية ، بيد أن مدرب الفريق الإسباني دحض هذه الادعاءات السبت، نافياً حدوث مفاوضات بينه والمسؤولين في الأرجنتين.

وقال سامباولي في مؤتمر صحافي: “لم أتواصل مع أي شخص له علاقة بهذا الموضوع”. ( DPA )

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