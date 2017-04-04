بعد بضعة أشهر من إفراغ المخيم .. فرنسا : حياة اللجوء تدب في كاليه من جديد !

عاد اللاجئون للتجمع مجدداً في في “كاليه” بفرنسا، بعد أشهر من إغلاق السلطات للمخيمات العشوائية التي يسعى المتواجدون فيها للوصول إلى بريطانيا.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير في صحف أوروبية، فإنه بعد مرور 5 أشهر على إغلاق مخيم كاليه، عاد اللاجئون للتجمع بالقرب من الميناء، ومعظمهم قاصرون.

ولا توجد مراكز استقبال في المنطقة، ويقوم اللاجئون بالتجوال في المنطقة، ثم يشيدون خياماً صغيرة بعيدة عن الأعين ليناموا فيها.

وتقدر منظمات إغاثية في فرنسا عدد اللاجئين في كاليه بين 400 و 500.

وقال الشرطي المحلي جيل دوبوف: “يبدو الوضع الآن كما كان عليه عام 2014، يوجد بين 300 و 400 لاجئ، ونقوم الآن بتسيير الدوريات وتزويدهم بالطعام، ونحاول إيجاد مأوى للقاصرين، لكن الأمور لا تسير بشكل جيد”.

وشددت السلطات المحلية في كاليه على عدم السماح للاجئين ببناء مخيمات واسعة كما حدث سابقة، ومن ضمن الإجراءات التي تهدف لتجنب حدوث ذلك، حظر توزيع الطعام عليهم، إلا أن محكمة محلية قامت بإلغاء هذا القرار.

الجدير بالذكر أن الآلاف من اللاجئين كانوا يعيشون في مخيم كاليه وسط ظروف صعبة، قبل أن يتم إخلاؤهم من قبل السلطات وتوزيعهم على مراكز متفرقة في فرنسا.

عكس السير