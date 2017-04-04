بيع دولار واحد مقابل 3.3 مليون دولار في مزاد علني

أعلن منظمو مزاد علني في ولاية #ميريلاند الأمريكية، أن دولارا فضيا يعود إلى عام 1804 بيع بـ 3.3 مليون دولار، في واحد من سلسلة مزادات حققت رقما قياسيا بلغ أكثر من 100 مليون دولار.

وبيع الدولار الفضي، وهو أحد ثمانية دولارات من نوعه، في المزاد في بالتيمور، وكان ضمن أكثر من 200 عملة معدنية بيعت في المزاد.

وحققت سلسلة المزادات لمجموعة خاصة من العملات المعدنية، منذ أن بدأت في عام 2015، مبيعات بلغ مجموعها 107 ملايين دولار، وفقا لـ “ستاكس بورز غالاريز” التي أجرت المزادات جنبا إلى جنب مع سوذبي.

وتعود ملكية المجموعة إلى المطور العقاري في دالاس، ماك بوج وابنه برنت، والذي يقوم بجمع العملات المعدنية منذ السبعينات، واشترى، كيفين ليبتون، من كاليفورنيا، وجون ألبانيز، من نيوجيرزي، الدولار الفضي بشكل مشترك وذلك حسبما قاله، دون بيرلمان، المتحدث باسم الرجلين في رسالة عبر البريد الإلكتروني.

ويظهر على هذا الدولار تمثال نصفي لامرأة بشعرها المتطاير، والوجه لتمثال الحرية وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم ، وصاغت الحكومة الأمريكية هذا الدولار ليكون هدية لرؤساء الدول الأجنبية.

وبدأ برنت بوج جمع العملات المعدنية في عام 1974، عندما كان في سن المراهقة، وتضم مجموعة ماك وبرنت بوج، أكثر من 650 قطعة.

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