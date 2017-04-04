جزائرية تجسد دور مومياء مصرية أمام توم كروز في فيلم ” The Mummy ” ( فيديو )

نشرت شركة Universal الأميركية للإنتاج السينمائي، الفيلم الدعائي الثاني لفيلم The Mummy، وهو من بطولة الفرنسية من أصول جزائرية #صوفيا_بوتلة والممثل الأميركي #توم_كروز، والذي سيعرض في سينمات الولايات المتحدة والعالم في الـ9 من يونيو/حزيران من عام 2017.

ووصف مجلة Variety الكليب الدعائي بـ “المرعب”، حيث ظهرت فيه بوتلة وهي تلعب دور مومياء مصرية تدعى “أهمينات”، عادت إلى الحياة بعد فتح قبرها المجاور لأهرام الجيزة في مصر.

ويظهر في الفيديو كذلك كروز وهو يلعب شخصية عالِم الآثار “نيك مورتون” الذي يعيد مومياء مصرية شريرة إلى الحياة بالخطأ، ثم يُقتل هو في حادث طائرة وهو يحاول نقل المومياء إلى مكان آخر بعيداً عن قبرها الذي دفنت فيه لآلاف السنوات.

ثم يعود بعدها للحياة لتبدأ حربه على المومياء لإنقاذ العالم من شرها، بمساعدة زميلته “جيني” التي تقوم بدورها الممثلة “آنا بيل واليس”، والممثل جيك جونسون في دور الرقيب “فيل” الذي قال -حسب تقرير Variety- أن كروز أعاد تصوير مشهد من الطائرة 64 في ظروف جهز فيها المشهد ليصور دون وجود أي جاذبية أرضية!

أما الممثل الأسترالي راسل كرو، فيظهر في الكليب بدور غامض وهو يوجّه كروز قائلاً: ” لن تتوقف المومياء حتى تسيطر على عالمنا وتجعله عالمها” بحسب ما اوردت هافينغتون بوست بنسختها العربية ، ورغم أن الفيلم صُوِّر بحرفية قد تجعل البعض يصدّق أن العمل قد صُوِّر في مصر بالفعل، فإن مشاهد الصحراء قد صُوّرت في ناميبيا بإفريقيا، بالإضافة إلى عدة مشاهد صورت في بريطانيا.

الفيلم يحمل توقيع المخرج الأميركي أليكس كورتزمان، الذي اشتُهر بكتابته سيناريوهات بعض الأفلام، مثل Star Trek Into Darkness وTransformrs، وهو في هذا العمل مستمر في نقل الإثارة والأكشن اللذين عرفت بهما أعماله.

على صعيدٍ آخر، كانت تقارير صحفية ذكرت Star Pulse أن كروز “غرق” في حُب الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية صوفيا بو تلّة (33 عاماً).

وتعرّف نجم هوليوود إلى بو تلّة من خلال فيلم Kingsman: Secret Service، فرأى أنها تناسب ذوقه، حيث يفضل ذوات الشعر الداكن، مثل طليقته هولمز وصديقته قبلها الممثلة الإسبانية بينلوبي كروز.

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