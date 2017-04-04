خلافات في تشيلسي حول المهاجم الذي سينتدبه ” البلوز ” الصيف القادم

كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أن إدارة نادي #تشيلسي متصدر #الدوري_الإنكليزي الممتاز مستعدة لفتح خزائنها من أجل جلب مهاجم من الطراز الرفيع لدعم الخط الهجومي للفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن خزينة النادي مستعدة لدفع 70 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الاسم الهجومي الذي يحدده المدير الفني الايطالي #انطونيو_كونتي ، سواء قرر مهاجم الفريق الإسباني دييغو كوستا الرحيل أو الاستمرار مع الفريق .

وأكد التقرير أن خلافات طفت على سطح ” النادي اللندني ” بين المدرب أنطونيو كونتي الذي يمتلك الصلاحيات الكاملة لتحديد احتياجات الفريق ، و المدير الرياضي ميشال إيمينالو الذي يضع الخطوط العريضة للنادي في سوق انتقالات اللاعبين .

وبحسب الصحيفة فان كونتي يرغب في انتداب الإسباني ألفارو موراتا من نادي ريال مدريد الإسباني، بينما يرغب إيمينالو في جلب البلجيكي روميلو لوكاكو هداف نادي ايفرتون الإنكليزي ، و الذي سبق له أن دافع عن ألوان “البلوز” قبل أن يفرط في خدماته بناء على توصية من المدرب الأسبق البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويبرر المدير الرياضي رغبته في التعاقد مع لوكاكو ، كون الأخير يعرف جيداً الأجواء في الملاعب الإنكليزية ، ولن يحتاج لوقت حتى يتأقلم فيها ، حتى انه يعرف الأوضاع السائدة في النادي اللندني ، ما يعزز من فرص نجاح التعاقد مع النجم البلجيكي وفقاً لصحيفة إيلاف ، في حين أن الإسباني موراتا سيحتاج لبعض الوقت ليتأقلم في إنكلترا، خاصة أن تجربتيه مع نادي ريال مدريد لم يكتب لهما النجاح ، وهو ما جعل إيمينالو متخوفا من عدم نجاح الصفقة .

في المقابل يرغب مدرب الفريق أنطونيو كونتي في تعزيز تركيبته البشرية بلاعبين يتناسبون مع أسلوبه في اللعب ، وقادرين على الاندماج بسرعة مع طريقته ، حيث يرى في موراتا لاعبا من هذا الصنف عكس لوكاكو ، خاصة أن كونتي سبق له أن رفض التعاقد مع البرازيلي نيمار للسبب نفسه ، كما أن موراتا لن يكلف الخزينة النادي كثيراً ، إذ إن سعره لن يتجاوز الـ 30 مليون جنيه إسترليني ، وهو السعر نفسه الذي عاد به من نادي يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف نادي ريال مدريد ، بينما قيمة لوكاكو في سوق الانتقالات قد تتجاوز الـ 70 مليون باوند ، بالنظر إلى المنافسة القوية على اللاعب من قبل كبار أندية “القارة العجوز ” وهي قيمة تكفي لجلب أكثر من مهاجم للفريق .

هذا ويبحث “البلوز” تعزيز قدراته الهجومية في ظل إمكانية رحيل الهداف كوستا عن نادي تشيلسي مع نهاية الموسم الجاري، بعدما وصلت العديد من العروض الخيالية من أندية الدوري الصيني .

عكس السير