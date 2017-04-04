دراسة : الأطفال الرضع في بريطانيا و كندا و إيطاليا الأكثر بكاءً

قال علماء نفس إن الأطفال الرضع في دول مثل #بريطانيا و #إيطاليا و #كندا و #هولندا يبكون في الأشهر الأولى أكثر من الرضع في دول أخرى حول العالم.

وأفادت الدراسة التي شملت نحو تسعة آلاف رضيع في الأشهر الثلاثة الأولى من حياتهم أن مستويات بكاء الأطفال في هذه الدول تسجل أعلى المستويات.

وقال ديتر والكر، المشرف على الدراسة التي تجريها جامعة واريك بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية :”يختلف الأطفال الرضع بالفعل في معدلات البكاء خلال الأسابيع الأولى من حياتهم”. وأضاف :”ربما نعلم المزيد من دراسة الثقافات في الدول التي سجلت أقل معدلات بكاء، وهل يتعلق الأمر بالآباء أم بعوامل أخرى متعلقة بتجربة الحوامل أو عوامل وراثية”.

وتوصلت الدراسة، التي نشرتها دورية طب الأطفال، إلى أن بكاء الطفل يتجاوز ثلاث ساعات يوميا خلال ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل. وبحسب الدراسة، كان الأطفال الرضع في الدنمارك وألمانيا واليابان الأكثر هدوءا. وتشير النتائج إلى أن متوسط بكاء الأطفال يصل إلى نحو ساعتين يوميا خلال أول أسبوعين بعد الولادة.

وتنعقد آمال على نتائج الدراسة في مساعدة خبراء الصحة في طمئنة الآباء بأن أطفالهم يبكون بمعدلات طبيعية أو ربما يحتاجون إلى دعم إضافي.

عكس السير