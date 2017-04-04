دراسة : تطبيقات هاتفك تسرق معلوماتك سراً لأغراض التجسس

حذر الباحثون مؤخرا من مواصلة تطبيقات الهاتف الذكي عملها سرا للتجسس على التفاصيل الدقيقة في حياة المستخدمين.

وقام خبراء من #جامعة_فيرجينيا للتكنولوجيا، بتحليل أكثر من 100 ألف تطبيق من برمجيات نظام #أندرويد، ووجدوا أن آلاف الأزواج من التطبيقات تتواصل فيما بينها لتبادل المعلومات الخاصة.

ويمكن أن تتضمن هذه البيانات تفاصيل حسابك المصرفي، ما يتيح لقراصنة الإنترنت فرصة سرقة أموالك المصرفية وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ويمكن لتطبيقات هواتف أندرويد الكشف عن تفاصيل حركة الأشخاص باستخدام المعلومات التي جُمعت عبر ميزة تحديد الموقع، على الهاتف الذكي.

ويمكن أن تشمل المعلومات المسروقة، كلمات السر، ما يتيح إمكانية الحصول على الهاتف وتشغيله بسهولة.

وذكرت الجامعة في بيان صادر ما يلي: “إن التطبيقات التي نستخدمها بانتظام على هواتفنا لتنظيم مواعيد الغداء، وشراء المنتجات عبر الإنترنت، ومشاركة المعلومات الخاصة مع الأصدقاء، تتواطأ سرا من أجل الحصول على معلوماتنا”.

وقضى الباحثون ما يقرب من 3 سنوات في تحليل أكثر من 100 ألف تطبيق، حيث وجدوا أن التطبيقات التي تتعلق بتخصيص النغمات والرموز التعبيرية، الأكثر خطرا على المعلومات الشخصية.

ويأمل الباحثون في أن تكون هذه الدراسة مرجعا هاما لصناع التكنولوجيا، لإعادة النظر في سياسات تطوير البرمجيات ودمجها ضمن الهواتف الذكية.

وقال فريق البحث إن الشركات الخاصة يمكنها الوصول إلى جهات الاتصال على الهاتف، وكذلك الصور ومعلومات الموقع وحتى عدد الخطوات التي يمشيها المستخدمون، عبر التطبيقات التي تتواصل سرا فيما بينها.

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