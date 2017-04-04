ديبالا يفتح الباب أمام انتقاله إلى برشلونة و ريال مدريد

فتح النجم الأرجنتيني #باولو_ديبالا، مهاجم #يوفنتوس الإيطالي، الباب أمام رحيله عن نادي السيدة العجوز، من أجل خوض تجربة احترافية جديدة، في ظل رغبة العديد من الأندية الكبيرة في ضم اللاعب الشاب.

وذكرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، أن ديبالا طلب من وكيل أعماله بيرباولو تريولزي، الحصول على عرض ملموس من الأندية التي تريد التعاقد معه قبل التوقيع على عقد جديد مع يوفنتوس.

ولفتت الصحيفة الكاتالونية إلى ان ديبالا يريد إبقاء باب الخروج من يوفنتوس مفتوحا، كما سيتقدم بطلب لإدارة النادي بتحديد ثمن معين لرحيله عن الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الأرجنتيني يريد الرحيل في الصيف المقبل، واللعب في الدوري الإسباني سواء لريال مدريد أو برشلونة، مع العلم أن اللاعب مطلوب من قبل بعض الأندية الإنكليزية.

وكان نادي برشلونة قد أبدى اهتماما كبيرا بضم المهاجم الأرجنتيني منذ الصيف الماضي وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، ولكن يبدو أن إدارة النادي الكاتالوني قد صرفت النظر عن ضم اللاعب في الوقت الحالي في ظل التألق اللافت للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

وتبدو فرصة ريال مدريد في ضم ديبالا قوية جدا إذا ما أرادت إدارة النادي الملكي التعاقد مع اللاعب، ولكن في حال عدم رغبة كل من برشلونة والريال في ضم اللاعب، فإن النجم الأرجنتيني قد يبقى في النادي الإيطالي الموسم المقبل على الأقل، وهو الأمر الذي يشعر يوفنتوس له بالراحة.

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