دي ماريا ينبري للدفاع عن ميسي بعد عقوبة الـ ” فيفا “

دافع اللاعب الدولي الأرجنتيني #أنخيل_دي_ماريا، نجم #باريس_سان_جيرمان الفرنسي، عن مواطنه #ليونيل_ميسي، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “#فيفا”، بإيقافه 4 مباريات، بعد توجيه كلمات غير لائقة لأحد مساعدي حكم مباراة فريق “التانغو” ومنتخب تشيلي، التي جرت، قبل أسبوعين، لحساب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وقال دي ماريا، في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “في هذه المباراة، ميسي احتج مثل الكثير من اللاعبين غيره، ولكنه لم يفعل أي شيء آخر”.

وأضاف: “الشيء المهم هو أن يحاول الاتحاد الأرجنتيني أن يفعل كل ما بوسعه، لتقليل هذه العقوبة، ويكون ميسي قادراً على المشاركة”.

وكان ميسي قد احتج لدى الحكم المساعد بعد اعلانه خطأ على دي ماريا في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين بهدف نظيف من توقيع ليونيل بواسطة ركلة جزاء وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، ودخلت العقوبة، حيز التنفيذ اعتباراً من المباراة التي انهزم فيها الأرجنتين ،الثلاثاء الماضي، أمام بوليفيا (0-2) في لاباز، على أن تكون المباريات الثلاث الأخرى، أمام أوروغواي، وفنزويلا، وبيرو، برسم نفس التصفيات.

يُشار أن منتخب الأرجنتين يحتل المركز الخامس في ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لكأس العالم 2018، برصيد 22 نقطة، بفارق 11 نقطة كاملة عن منتخب البرازيل، المتصدر.

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