روسيا : إنتحاري من قرغيزستان نفذ اعتداء مترو سان بطرسبورغ

أعلنت أجهزة الامن في قرغيزستان الثلاثاء أن “انتحاريا” من مواطنيها هو منفذ الاعتداء الذي أوقع 11 قتيلا و45 جريحا الاثنين في مترو الانفاق في سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا.

وصرح المتحدث باسم أجهزة الامن في قرغيزستان رخات سليمانوف لوكالة فرانس برس أن “الانتحاري في محطة سان بطرسبورغ هو مواطن من قرغيزستان يدعى اكبريون جليلوف (…) من مواليد العام 1995″.

وتابع المتحدث “من المرجح أن يكون حصل على الجنسية الروسية”.

وأعلنت أجهزة الاستخبارات الروسية “اف اس بي” أن الانفجار وقع عند الساعة 14,40 (11,40 ت غ) في عربة تسير بين محطتين على خط يعبر وسط المدينة بين سيناينا بلوشتاد وتكنولوجيستي انستيتوت.

وقالت لجنة التحقيق الروسية انه بعيد ذلك فتح تحقيق حول “عمل ارهابي” موضحة انه سيتم درس “كل الاحتمالات الاخرى”.

وتفقد بوتين موقع التفجير بعيد ترؤسه اجتماعا ضم مسؤولين في أجهزة الاستخبارات والاسعاف ووزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بحسب ما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية إن “الرئيس يتبلغ بصورة شبه فورية من أجهزة الاستخبارات والتحقيق” بمجريات الامور بعد هذا التفجير الذي “يحمل كل سمات الاعتداء”.

وفي حصيلة جديدة اوردتها السلطات مساء الاثين اوقع التفجير 11 قتيلا و45 جريحا نقلوا إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار في الساعة 14,40 (11,40 ت غ)، بحسب لجنة مكافحة الارهاب.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية دعا إلى ضرب روسيا بعد بدء تدخلها لدعم قوات الرئيس السوري بشار الأسد في ايلول/ سبتمبر 2015.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت روسيا لعدد كبير من الهجمات، لكنها وقعت جميعا في جمهوريات القوقاز الروسية غير المستقرة. (AFP)

عكس السير