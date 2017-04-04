روسيا : الكشف عن هوية منفذ اعتداء سان بطرسبورغ

أعلن المحققون الروس الثلاثاء أن منفذ الاعتداء في محطة مترو سان بطرسبورغ، هو اكبرجون جليلوف (22 عاما) الذي وضع ايضا بحسب قولهم القنبلة الثانية التي تم تعطيلها في محطة اخرى.

وأضافت لجنة التحقيق في بيان ان “التحقيق حدد هوية الرجل الذي نفذ التفجير في عربة مترو سان بطرسبورغ، وهو اكبرجون جليلوف”، علما انها فتحت تحقيقا في “عمل إرهابي” إثر التفجير الذي اسفر عن مقتل 14 شخصا الاثنين.

بالتالي أكد جهاز التحقيق الرئيسي الروسي معلومات حصلت عليها وكالة فرانس برس صباح الثلاثاء من اجهزة الاستخبارات في قرغيزستان التي يتحدر منها جليلوف.

أضافت اللجنة انها تعرفت إلى آثار للحمض الريبي الخاص بجليلوف على حقيبة العبوة الثانية التي تم تفكيكها في محطة ثانية في المدينة.

اضاف المصدر أن “خلاصات التحاليل الجينية وتسجيلات كاميرات المراقبة تصب في فرضية ان الرجل الذي ارتكب اعتداء مقصورة المترو هو من ترك الحقيبة وداخلها عبوة في محطة بلوشتشاد فوستانيا”.

وكانت الاستخبارات القيرغيزستانية افادت ان جليلوف ولد في منطقة اوش القرغيزية والتي خرج منها عدد كبير من مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية، مضيفة لوكالة فرانس برس انه “على الارجح” نال الجنسية الروسية. (AFP)

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