سعودي يفارق الحياة داخل المحكمة بعد دعوى خلع ضده

لفظ مواطن سعودي أنفاسه الأخيرة داخل إحدى الدوائر بمحكمة الأحوال الشخصية بـ#مكة_المكرمة أثناء حضوره قضية خلع أقامته زوجته ضده.

وكشفت مصادر ملابسات الواقعة التي جرت أحداثها في مكتب 8 بمحكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة، أنه أثناء حديث القاضي مع الزوج حول القضية لم يرد عليه الأخير ولم يستجب لنداءاته المتكررة ، وفقا لصحيفة سبق.

وتابعت المصادر: “اقترب منه أحد الموظفين، فوجده فاقد الوعي، فتم إبلاغ الإسعاف للتأكد من حالته، إلا أن المسعفين أبلغوهم أنه توفِّي منذ 20 دقيقة”.

ولفتت المصادر إلى أن زوجة المتوفى انهارت من البكاء، ولم تستطع الخروج من المكتب إلا عن طريق نساء أخريات، حملنها إلى استراحة النساء مع شقيقها، وطلبت الدخول مرة أخرى؛ فأُذن لها، فقالت: “أشهدكم الله أني قد سامحته في الدنيا والآخرة”.

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