سيرجيو راموس ” يستولي ” على حساب الريال على ” إنستغرام ” !

تولى المدافع الدولي #سيرجيو_راموس، مسؤولية إدارة الحساب الرسمي لناديه #ريال_مدريد الإسباني على موقع #إنستغرام على مدار يوم امس الإثنين بأكمله.

وقام راموس بنشر صورة له على حسابة الشخصي على إنستغرام مصحوبة بتعليق: “كنت أحاول منذ أيام وأخيراً تمكنت من الاستيلاء على حساب ريال مدريد ولن أتركه على مدار اليوم.. هل ترافقونني؟”.

وأتيح لراموس نشر ما يحلو له على حساب “الملكي” على إنستغرام طوال اليوم.

وكان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تولى مسؤولية حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي منذ عدة أشهر، واستخدمه لتقديم نصائح لمشجعيه. ( EFE )

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