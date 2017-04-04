سيميوني : كاراسكو موهبة مختلفة عن زملائه

أشاد مدرب #أتلتيكو_مدريد، الأرجنتيني #دييغو_سيميوني، بالتطور الهائل للاعبه البجيكي يانيك كاراسكو على كل المستويات من الموسم الماضي للحالي، وقال إن لديه موهبة مختلفة عن زملائه، مؤكداً أن الفريق بحاجة إليه لأنه لاعب مهم جداً.

وقال سيميوني إن “كاراسكو تطور بشكل هائل منذ وصوله للنادي، من الموسم الماضي للحالي، سواء في إحراز الأهداف أو التمريرات الحاسمة أو الاستمرارية في اللعب أو الحدة أو استعادة الكرات.. تحسن كثيراً جداً وهذا ما نحتاجه من لاعب كرة قدم صاحب موهبة مختلفة عن زملائه، لأنه مميز في السرعة ومواقف واحد ضد واحد والتسديدات من المسافات المتوسطة”.

وتابع المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحافي : “ولأنه من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف هذا الموسم (12)، أتمنى أن يتمكن من المواصلة على نفس النمط.. نحن بحاجة إليه، فهو لاعب مهم جدا لنا، وأتمنى ان يؤدي كما فعل هذا العام الجيد جداً بالنسبة له”.

ويحتل أتلتيكو حالياً المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة. ( EFE )

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