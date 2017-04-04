صحيفة لبنانية : مسؤول سوري يكشف أن نظامه يعتبر عدد سكان سوريا 12 مليوناً .. و عودة ملايين النازحين أمر غير وارد !

قالت صحيفة النهار اللبنانية إن نظام بشار الأسد يتعامل مع ملف النازحين على أساس أن عدد سكان سوريا هو 12 مليون نسمة فقط.

وقالت الصحيفة إن مصدراً سياسياً بارزاً (لم تسمه) كشف أن “مسؤولاً سورياً رفيع المستوى أبلغ زائره اللبناني قبل فترة ليست طويلة ان النظام يتعامل مع ملف النازحين على اساس ان سكان سوريا هو 12 مليون نسمة”.

وأضاف: “أما ما يقال عن عودة ملايين النازحين من ديار النزوح ومن بينها لبنان فهو ليس وارداً في قاموسه”.

وتأتي هذه الأنباء قبيل مشاركة وفد لبناني في الاجتماعي التحضيري للمؤتمر الدولي للجوء السوري في بروكسل.

وكان استطلاع دولي أجري مع اللاجئين في لبنان، تبيّن بنتيجته -بحسب الصحيفة- ان الأغلبية الساحقة من النازحين يرفضون العودة الى ديارهم بسبب “الخوف” على حياتهم إذا ما عادوا اليوم قبل إنجاز الحل السياسي لأزمتهم.

عكس السير