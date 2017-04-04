عشرات الشهداء و المصابين من المدنيين و الأطفال .. مجرزة كيماوية مروعة ترتكبها طائرات بشار الأسد و بوتين في إدلب ( فيديو + صور | مشاهد مؤذية )

ارتكبت طائرات بشار الأسد وبوتين مجزرة مروعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، في مدينة خان شيخون بريف إدلب، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ناشطون معارضون في ريف إدلب، إن المدينة تعرضت لغارات من الطيران الحربي، منها ما استخدم فيه صواريخ تحمل غازات سامة.

وأظهرت صور نشرها الدفاع المدني والشبكات الإخبارية المحلية استشهاد وجرح واختناق العشرات من المدنيين.

وسجل استشهاد ما لا يقل عن 25 مدنياً، في حصيلة أولية، نصفهم من الأطفال، إلى جانب إصابة عشرات آخرين.

وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات من قصف جنوني استهدفت فيه طائرات بشار الأسد وبوتين مدن وبلدات أرياف إدلب وحماة ودمشق.

ففي إدلب، استهدفت طائرات النظام بلدة الهبيط ببراميل متفجرة تحمل غازات سامة، ما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين بحالات اختناق، فيما قصف روسي لمدينة سراقب باستشهاد أم وأطفالها الأربعة، وإصابة عدد آخر من المدنيين.

أما في ريف دمشق، فوثق ناشطون وفرق الدفاع المدني استشهاد ما لا يقل عن 25 مدنياً، معظمهم في دوما، جراء القصف الجوي والمدفعي الذي استهدف معظم مدن وبلدات الغوطة الشرقية.

ولأن دم أطفال سوريا ليس رخيصاً بالنسبة لآل الأسد ومن يؤيدهم ويطالب جيشهم بالقصف والإبادة، فإن موقع “فيسبوك” الأشهر في العالم، ينتهج هو الآخر سياسة لا تقل دناءة عن سياسة النظام، فلا يقوم بتفعيل خاصية الأمان (تأكيد سلامة مستخدمي فيسبوك الموجودين في أماكن الهجمات والكوارث من خلال مشاركة الوضع الآمن مع أصدقائهم) إلا عندما يضرب تفجير ما مناطق سيطرة النظام في دمشق.

صور و فيديوهات + 18 للضحايا المدنيين و الأطفال : صور 1 – فيديو 1 – فيديو 2

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