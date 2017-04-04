قريباً .. جلسة مغلقة لسعد لمجرد و الفتاة الفرنسية التي تتهمه باغتصابها

ذكرت مواقع اخبارية مغربية و فرنسية، أن مواجهةً “حاسمة جداً”، في جلسةٍ مغلقة ستجري في 11 نيسان الجاري ، بين الفنان المغربي #سعد_لمجرد، والفتاة الفرنسية #لورا_بريول التي اتهمته باغتصابها.

وقد قيل إنّ هذه المواجهة جاءت بعد طلب المدعى العام الفرنسي في المحكمة العليا في #باريس، وفيها سيتم تحديد مصير المجرد بشكل واضح بحسب ما اوردت صحيفة القدس العربي ، يشار إلى أن تقرير الطب الشرعي الفرنسيّ أكّد خلوّ جسد الفتاة من الحمض النووي لسعد لمجرد، وهذا ما أفاد به سعد منذ بداية قضيّته مع الفتاة الفرنسية لورا بريول التي أكّدت اغتصابه لها والاعتداء عليها بالضرب.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى 26 من أكتوبر العام الماضي، إذا تم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته الفتاة الفرنسية باغتصابها في محل اقامته بفندق الماريوت بشارع سانزليزيه بباريس، قبيل أيام من موعد حفلته بباريس.

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